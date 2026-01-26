Arianna Farinelli, scrittrice e docente di Relazioni internazionali, analizza la situazione politica negli Stati Uniti. Secondo Farinelli, il paese si trova in una fase di crescente autoritarismo che rischia di portare a una crisi profonda. I recenti eventi a Minneapolis e altre città riflettono un allontanamento dai principi democratici, evidenziando una deriva che desta preoccupazione per il futuro della nazione.

New York, 26 gennaio 2026 – Arianna Farinelli, lei vive a New York da molti anni dove ha insegnato Relazioni internazionali e dal 2009 è cittadina americana, crede che gli Stati Uniti siano sull’orlo di una guerra civile come evocano i giornali Usa? “È esattamente la percezione – risponde la scrittrice nata a Roma – Da un anno il Paese sta scivolando verso l’autoritarismo e i fatti di Minneapolis, ripetuti prima in altre città, sono la prova più evidente dell’allontanamento dell’amministrazione Trump dalla democrazia. I suoi rapporti con i cittadini sono basati sulla forza e la violenza”. Potrebbe esserci uno scontro diretto tra federali e forze statali? “La Guardia nazionale del Minnesota è stata schierata dal governatore da sabato sera per proteggere i cittadini dello Stato dall’Ice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stati Uniti sull’orlo di una guerra civile? La scrittrice Farinelli: “C’è una deriva autoritaria, il rischio è concreto”

Temete una guerra tra Stati Uniti e Iran?La possibilità di un conflitto tra Stati Uniti e Iran è una preoccupazione che ricorre nel dibattito internazionale.

Gli Stati Uniti approvano la vendita di armi a Taiwan, Trump li prepara a una “guerra asimmetrica”Gli Stati Uniti approvano una significativa vendita di armi a Taiwan, segnando un passo importante nelle dinamiche geopolitiche della regione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump; Trump porrà fine all’umanità? Non è del tutto sprovveduto, sugli Stati Uniti vari pericoli; Dietrofront di Trump: ho trovato un accordo con la NATO e la Groenlandia non la prendo più; Il mondo sull’orlo del conflitto: i fronti caldi del 2026.

Iran sull’orlo del collasso: Trump valuta l’intervento militare imminenteTrump valuta un attacco all’Iran mentre le proteste causano centinaia di morti. Analisi della crisi e delle conseguenze sanitarie. blogsicilia.it

Petrolio, dollaro e mercati sull’orlo della volatilità: che cosa succederà all'economia dopo la cattura di Maduro in VenezuelaIl 3 gennaio, le forze statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano internazionalmente contestato Nicolás Maduro, trasferendolo negli Stati Uniti al fine processarlo per presunti reati di ... affaritaliani.it

La super tempesta di ghiaccio che si abbatte sul nord-est degli Stati Uniti, compresa New York, con neve e temperature polari ha provocato la cancellazione di oltre 15-17 mila voli. Oltre 1 milione di persone sono rimaste senza luce di cui oltre 250 mila in Te - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti voteranno ancora nel 2026 e nel 2028 La domanda decisiva non è se le elezioni si terranno, ma se saranno ancora in grado di produrre un’alternanza e di imporre limiti credibili al potere esecutivo. 1/6 x.com