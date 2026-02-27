Legge elettorale Salvini | Chiesto che garantisca stabilità e che voto abbia peso

Il leader della Lega ha dichiarato di aver chiesto che la nuova legge elettorale garantisca stabilità e che il voto abbia un peso significativo. Ha aggiunto che, pur non essendo un esperto del settore, chi ha seguito la questione per la sua parte politica ha svolto un buon lavoro, anche se ha riconosciuto che tutto può essere migliorato.

"Se il nuovo testo della legge elettorale è migliorabile? Tutto è migliorabile. Non l'ho seguito io e non sono né un appassionato né un esperto di legge elettorale, ma chi l'ha seguita per la Lega ha fatto un buon lavoro". Lo ha dichiarato il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini all'aeroporto di Roma Fiumicino a margine della presentazione del primo volo Aeroitalia con animali domestici a bordo. "Ho chiesto che garantisca stabilità e desse un peso al voto. Cioè, io voto per quel partito, per quella squadra, per quel programma e se vincono loro governano senza cambi strani", ha aggiunto il leader della Lega. "Quindi se una legge garantisce che il voto dei cittadini diventi governo stabile a me va benissimo.