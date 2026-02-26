Legge elettorale centrodestra deposita testo Stabilità e rappresentanza

Oggi è stata presentata una nuova proposta di modifica alla legge elettorale, firmata dai capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato. La proposta mira a riformare alcuni aspetti della normativa vigente, con l'obiettivo di migliorare la stabilità e la rappresentanza politica. La discussione sulla proposta prosegue nelle sedi istituzionali competenti.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all’attuale legge elettorale.“La proposta di stampo proporzionale, partendo dall’attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale – spiega una nota del centrodestra -, prevede un premio di governabilità che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività. Il premio di settanta deputati e trentacinque senatori, con nomi presentati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione, è suddiviso su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

