Una legge elettorale che garantisca stabilità O si rischia l' anonimato
Voteremo con ogni probabilità fra poco più di un anno e, come sempre quando le elezioni si avvicinano, torniamo a parlare di riforma della legge elettorale. È scusato chi senta salirsi la nausea di fronte a un dibattito ormai quarantennale e ai suoi infiniti tecnicismi. Sono scusati quanti guardano con irritazione a un Paese malato nel quale si discute delle regole del gioco più di quanto non si giochi. Eppure, con buona pace di irritati e nauseati, la questione resta fondamentale. Per ragioni che hanno a che fare con la proiezione globale dell'Italia prima ancora che con la politica domestica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
