Gasparri FI | Giunto a conclusione lavoro di sintesi su legge elettorale che garantisca stabilita

È stato completato un lavoro di sintesi sulla legge elettorale, pronto per essere portato all’attenzione delle Camere. La proposta mira a garantire una maggiore stabilità nel sistema politico e sarà sottoposta a discussione nelle prossime settimane. La fase successiva prevede l’esame e il dibattito tra i rappresentanti delle diverse forze politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "E' arrivato a conclusione un lavoro di sintesi che sarà poi discusso dal Parlamento. E' giusto dare all'Italia una legge elettorale che consenta a chi ha più voti di governare con una maggioranza stabile" così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.