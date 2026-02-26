Legge elettorale testo cdx depositato al Senato | introdotti premio di maggioranza e ballottaggio Schlein | Inaccettabile

Il centrodestra ha presentato al Senato il testo della nuova legge elettorale, introducendo novità come il premio di maggioranza e la possibilità di un ballottaggio. La proposta ha generato reazioni contrastanti tra partiti e osservatori, mentre si attende l’avvio dei dibattiti parlamentari. La discussione sulla riforma potrebbe portare a confronti approfonditi tra le forze politiche e le istituzioni coinvolte.

Premio di maggioranza, addio collegi uninominali e possibile ballottaggio: la riforma divide politica ed esperti e rischia il vaglio della Corte Costituzionale Il centrodestra ha depositato il testo sulla nuova legge elettorale al Senato, dove verrà discussa nei prossimi giorni. Già detto "St. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Legge elettorale, testo cdx depositato al Senato: introdotti premio di maggioranza e ballottaggio, Schlein: "Inaccettabile" Legge elettorale, depositato il testo: proporzionale con premio, no preferenzeDopo un lungo lavoro di limatura, il centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato il testo di riforma della legge elettorale. "Stabilicum", intesa nel cdx su legge elettorale, proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento al 3%L'impianto generale è quello noto: superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza... Legge elettorale, il Cdx deposita il testo in Parlamento. Schlein: InaccettabileNon è tanto il merito tecnico della riforma ad aver acceso immediatamente il confronto politico, quanto il metodo scelto dalla maggioranza. Le opposizioni ... affaritaliani.it Ballottaggio e premio di maggioranza: le novità della riforma di legge elettorale del centrodestraLa maggioranza di centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato una proposta di riforma di legge elettorale, con cui potremmo andare al voto alle ... fanpage.it