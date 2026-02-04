Il porto in agonia fra scelte sbagliate e l' indifferenza delle istituzioni locali

Il porto di Brindisi sta vivendo un momento difficile. I numeri del 2024 mostrano un calo netto nei traffici rispetto all’anno precedente, con differenze che fanno pensare a un declino ormai evidente. Le istituzioni locali sembrano troppo indifferenti di fronte a questa crisi, lasciando che la situazione peggiori senza intervenire concretamente. La situazione appare ormai di crisi, e gli operatori si chiedono quanto ancora si possa aspettare prima di vedere azioni decise.

L'analisi di Pasquale Colelli: indennità di carica e compensi d'oro per raggiungimento di risultati ai presidenti che si sono succeduti al governo delle Authority Il porto di Brindisi, così come spiegano i dati statistici relativi ai traffici merci passeggeri con navi traghetti, crociere e RoRo, è in piena agonia, da anni abbandonato nel disinteresse generale, dalla entrata in vigore della legge 8494 e, peggio ancora, dopo la “riforma Del Rio” del 2016, con la geniale creazione della Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale. Per il porto di Brindisi quelle leggi hanno segnato un declassamento quale scalo asservito a Bari e un prevedibile declino che sembra ormai irreversibile.🔗 Leggi su Brindisireport.it

