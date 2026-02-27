L’eccidio delle Fonderie la cronaca | Sangue innocente sul selciato

Nella mattina del 10 gennaio 1950, il giornale dell’epoca pubblicava un reportage sull’accaduto alle Fonderie Riunite, un episodio che aveva scosso la comunità e attirato l’attenzione dei lettori. La cronaca descriveva i dettagli di quanto successo, lasciando emergere la brutalità di quei momenti e il dolore che avevano coinvolto gli involucri della vicenda.

All'alba del 10 gennaio 1950 andava in stampa l'allora "Giornale dell'Emilia" riportando l'eccidio delle Fonderie riunite. " Sei morti a Modena in scontri tra polizia e dimostranti ", il titolo in prima pagina, con la narrazione degli eventi. "Verso le ore dieci – si legge nell'articolo di apertura – le colonne degli scioperanti si andavano via via ingrossando. Obiettivo della marcia le Fonderie Riunite, che venivano in tal modo circondate a distanza, e le altre fabbriche della zona. Secondo calcoli della polizia, si vennero così radunando circa 20mila persone, molte delle quali giunte dalle campagne. Contemporaneamente, gruppi di attivisti invitavano uno a uno i titolari degli esercizi del centro a rispettare l'ordine di sciopero generale abbassando le saracinesche: molti obbedivano.