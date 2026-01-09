Modena rinnova la memoria dell' eccidio delle Fonderie 76 anni dopo

Modena dedica nuovamente un momento di riflessione all'eccidio delle Fonderie, a settantasei anni dall’accaduto. Questo ricordo rappresenta un gesto di rispetto verso i lavoratori caduti e un richiamo alla memoria collettiva. È importante mantenere viva questa testimonianza per onorare il loro sacrificio e promuovere i valori di giustizia e solidarietà nel tempo.

"Questo ricordo è un atto di memoria ma soprattutto di giustizia verso il sacrificio di quei lavoratori che settantasei anni fa persero la vita ed è un monito che dobbiamo tenere sempre presente. Il diritto al lavoro e il diritto allo sciopero furono calpestati quella mattina del 9 gennaio 1950. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

