Eccidio Fonderie Riunite le celebrazioni per il 76esimo anniversario

A 76 anni dall’Eccidio delle Fonderie Riunite, Modena celebra con un programma di iniziative commemorative, culturali e di riflessione che si svolgeranno tra il 9 e l’11 gennaio. Le attività mirano a mantenere vivo il ricordo di uno degli eventi più significativi nella storia civile e del lavoro della città, attraverso momenti di confronto e una speciale installazione.

