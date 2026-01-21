Bianca Berlinguer ha annunciato di aver dovuto sottoporsi a un intervento all’occhio, indossando gli occhiali scuri durante la trasmissione È sempre Cartabianca. La conduttrice ha spiegato di aver bisogno di protezione contro le luci intense, chiedendo scusa per l’assenza di normalità nel suo aspetto. Questo episodio ha attirato l’attenzione, sottolineando l’importanza della cura della vista e della privacy anche in contesti pubblici.

“Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio”, aveva detto in apertura di puntata di È sempre Cartabianca lo scorso 13 gennaio Bianca Berlinguer, apparsa in video con gli occhiali da sole. E aveva aggiunto: “Niente di grave ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio che sono molto forti e luminose. Quindi per tutta la puntata userò questi occhiali un po’ più scuri”. E anche ieri sera, la conduttrice ha guidato il talk di Rete4 con occhiali: “Buonasera a tutti. Vi devo dire che anche questa settimana sono costretta a indossare gli occhiali, come vedete, scuri per non essere in grado di fronteggiare le luci bellissime ma molto forti di questo studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche questa settimana sono costretta a indossare gli occhiali scuri per fronteggiare le luci bellissime ma molto forti”: così Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca

Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhioDurante la puntata del 13 gennaio di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha annunciato di aver subito un intervento all’occhio.

Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhioBianca Berlinguer si presenta a È sempre Cartabianca con un paio di occhiali da sole, segno di un intervento recente a un occhio.

