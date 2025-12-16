Incidenti | in Emilia Romagna 273 mortali in un anno Le strade più pericolose la mappa del rischio

In Emilia Romagna nel 2024 si sono registrati 273 decessi legati a incidenti stradali, confermando la regione tra le più pericolose d’Italia. Sebbene i dati mostrino segnali positivi nella riduzione delle vittime, le criticità legate a incidenti e feriti rimangono elevate. Ecco una mappa dei punti più rischiosi e delle zone più colpite.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischio Bologna, 16 novembre 2025 - L’ Emilia Romagna si conferma una delle regioni italiane con il più alto numero di incidenti stradali, ma i dati Istat relativi al 2024 mostrano un quadro in chiaroscuro, fatto di segnali incoraggianti sul fronte delle vittime e di criticità ancora marcate in termini di sinistri e feriti. La fotografia restituita dall’ultimo report consente di leggere nel dettaglio l’andamento dell’incidentalità, provincia per provincia, in un contesto tornato ormai su livelli di mobilità pre-pandemia. Martina Gnoli, la liceale morta in scooter a 18 anni: “Stava sbocciando, non è giusto. Ilrestodelcarlino.it ROMAGNA Incidenti, per i ciclisti Adriatica e via Emilia tra le più pericolose - VIDEO Video ROMAGNA Incidenti, per i ciclisti Adriatica e via Emilia tra le più pericolose - VIDEO Video ROMAGNA Incidenti, per i ciclisti Adriatica e via Emilia tra le più pericolose - VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischio - Bologna maglia nera per numero di sinistri, mentre Ferrara e Ravenna registrano i tassi di mortali ... ilrestodelcarlino.it

Calano i morti sulla strada in Emilia, ma aumentano in Romagna - 758 incidenti stradali che hanno causato 273 morti e 21. ansa.it

Seminario al Comando di #Bologna sulle tecniche di soccorso negli incidenti stradali: #vigilidelfuoco da tutta l’Emilia Romagna impegnati in esercitazioni teoriche e pratiche per affinare procedure, tecniche operative e collaborazione tra enti #lidoveserve x.com

Allerte, incidenti e chiusure programmate: la situazione del traffico sulle autostrade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 18 novembre del collegamento di Irene Mandolesi di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.