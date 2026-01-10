Strade pericolose e pedoni prima vittima del 2026 | la mappa degli investimenti mortali a Genova

Le strade di Genova continuano a essere teatro di incidenti che hanno purtroppo causato numerose vittime nel corso degli ultimi anni. Analizzando i dati recenti, emerge una mappa di investimenti mortali e zone a maggior rischio per i pedoni. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per migliorare la sicurezza e ridurre il numero di incidenti, in particolare quelli che coinvolgono i cittadini più vulnerabili.

Una lunga scia di sangue sulle strade. Parliamo degli incidenti stradali che, negli ultimi dieci anni, hanno provocato 719 morti in Liguria e 297 a Genova. Tantissimi di questi erano pedoni, gli utenti più 'deboli' della strada. Nel 2025 ci sono state dieci vittime, il più alto dal 2018, un.

