Napoli cambia passo | i pagamenti del Comune segnano un record di puntualità E calano drasticamente i debiti
Il Comune di Napoli registra un miglioramento significativo nella gestione dei pagamenti, con un record di puntualità che si traduce in una riduzione dei debiti. L’Indicatore di tempestività riflette l’efficienza amministrativa e la capacità di garantire servizi più affidabili ai cittadini. Un dato che conferma un percorso di riforme e attenzione alla corretta gestione delle risorse pubbliche, contribuendo alla stabilità finanziaria della città.
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti del Comune di Napoli non è soltanto un numero tecnico: rappresenta il polso della salute amministrativa della città. Misura i giorni medi che il Comune impiega per saldare le fatture dei fornitori rispetto alle scadenze contrattuali, secondo quanto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
