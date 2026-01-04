Terni Michela Bordoni | Puntualità correttezza e solidità Abbiamo rimesso in ordine i conti del Comune

La deputata Michela Bordoni di Terni ha sottolineato l'impegno del Comune nel ripristinare trasparenza e correttezza nei conti pubblici. Attraverso una dettagliata ricostruzione dei rendiconti dal 2016 al 2024, si evidenziano i risultati raggiunti in termini di puntualità, solidità e rispetto delle norme. Questa analisi mira a chiarire la situazione finanziaria del Comune e a ristabilire la verità in merito alle valutazioni della Corte dei Conti.

