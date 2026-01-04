Terni Michela Bordoni | Puntualità correttezza e solidità Abbiamo rimesso in ordine i conti del Comune
La deputata Michela Bordoni di Terni ha sottolineato l'impegno del Comune nel ripristinare trasparenza e correttezza nei conti pubblici. Attraverso una dettagliata ricostruzione dei rendiconti dal 2016 al 2024, si evidenziano i risultati raggiunti in termini di puntualità, solidità e rispetto delle norme. Questa analisi mira a chiarire la situazione finanziaria del Comune e a ristabilire la verità in merito alle valutazioni della Corte dei Conti.
Una ricostruzione corredata da numeri per "Ristabilire la verità sul giudizio formulato dalla Corte dei Conti inerente ai rendiconti del Comune di Terni" dal 2016 al 2024. L'assessore al bilancio Michela Bordoni è intervenuta alla redazione di www.ternitoday.it per "Tranquillizzare la.
