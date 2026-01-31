Internet non è più un gioco | le nuove regole per proteggere davvero i tuoi figli online

Da oggi le famiglie devono fare i conti con nuove regole per proteggere i figli online. Le norme arrivano in risposta alle crescenti preoccupazioni sui rischi di internet e cambiano il modo in cui i genitori devono monitorare l’uso di dispositivi e social network da parte dei più giovani. Le autorità sperano di ridurre i pericoli e di aiutare i bambini a navigare in modo più sicuro.

Le nuove regole sull’uso di internet per i più piccoli stanno ridefinendo il rapporto tra bambini e tecnologia. Ecco cosa sta cambiando davvero. Internet non è più un territorio neutro né un semplice passatempo. Per i bambini e i ragazzi di oggi rappresenta uno spazio quotidiano, potente e ricco di stimoli, ma anche di rischi spesso sottovalutati. Negli ultimi anni l’accesso precoce a smartphone, tablet e social medi a ha sollevato dubbi sempre più urgenti tra genitori ed educatori, chiamati a trovare un equilibrio tra opportunità e protezione. Proprio per rispondere a queste preoccupazioni, sono arrivate nuove indicazioni che mettono ordine in un contesto diventato complesso, fornendo criteri chiari per accompagnare i più piccoli nel mondo digitale senza improvvisazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

