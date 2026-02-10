Irina Shayk Co-Conduttrice al Festival di Sanremo 2026

Irina Shayk ha fatto il suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. La top model russa ha preso parte alla serata portando un tocco di moda internazionale. La sua presenza ha attirato subito l’attenzione del pubblico e dei media, che hanno seguito con interesse la sua prova sul palco.

La top model russa si unisce al cast del Festival di Sanremo, portando un tocco internazionale alla 76ª edizione della manifestazione canora. Il Festival di Sanremo 2026 è sempre più al centro dell'attenzione, non solo per le attese canore ma anche per gli sviluppi legati alla conduzione. Dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Andrea Pucci, il comico che ha deciso di rifiutare l'invito di Carlo Conti, arriva una notizia che promette di riscaldare ulteriormente gli animi degli appassionati della kermesse. Irina Shayk, modella russa di fama internazionale, è stata ufficialmente confermata come co-conduttrice di una delle serate del Festival. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice. Carlo Conti, il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, ci consegna un'esclusiva speciale: «Nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice». Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza.

