irina shayk protagonista al festival di sanremo 2026

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk ha attirato l’attenzione del pubblico, sfoggiando quattro outfit diversi che hanno catturato i flash dei fotografi. La supermodella russa ha scelto abiti che mettono in risalto il suo stile distintivo, contribuendo a rendere la serata un momento di grande impatto visivo. L’atmosfera si è arricchita di eleganza e stile grazie alla sua presenza.

L a presenza di Irina Shayk alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 fa alzare notevolmente l’asticella del glamour: quattro look che hanno trasformato l’Ariston in una passerella di moda, scopriamo chi veste la supermodella russa per questa speciale occasione. Levante, “Sei tu” la regina dell’eleganza a Sanremo 2026 X Leggi anche › Le pagelle della terza serata di Sanremo 2026: chi sono i top e i flop, i voti Gli abiti di Irina ottengono i voti più alti nelle pagelle ai look, ma non sono gli unici a convincere: anche il vestito di Arisa si fa notare. Più altalenante Laura Pausini, che alterna outfit ben riusciti ad altri meno incisivi. Da Serena Brancale a Malika Ayane, le cantanti in gara non lasciano nulla al caso: è una sfida a colpi di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Irina Shayk Co-Conduttrice al Festival di Sanremo 2026La top model russa si unisce al cast del Festival di Sanremo, portando un tocco internazionale alla 76ª edizione della manifestazione canora Il...

Sanremo 2026, chi veste Irina Shayk al FestivalProsegue l’avventura sanremese e, dopo Can Yaman e Achille Lauro, la terza serata del Festival di Sanremo vedrà arrivare in veste di...

Irina Shayk a Sanremo 2026 veste Riccardo Tisci con abiti neri seducenti e anticonformisti, e un brillantino sui dentiUn look total white caratterizzato da sottoveste in pizzo, mules con maxi incrocio e pellicciotto. Irina Shayk a Sanremo 206 è davvero una diva ... vogue.it

Sanremo 2026, utenti in rivolta contro Irina Shayk: esplode la polemicaIrina Shayk a Sanremo 2026: critiche per la lingua, i look e il ruolo da co-conduttrice nella terza serata del Festival. Ecco cosa sta accadendo sui social. notizie.it

A Sanremo Irina Shayk può tutto: può salire sul palco con un cappellino in stile coppola e può anche indossare abiti di parecchi anni fa. Per la seconda uscita sul palco la top model gioca con un vestito che mima le forme di una salopette, che Irina indossa con - facebook.com facebook

Sanremo, Ramazzotti e le imitazioni di Pantani danno più ritmo. Irina Shayk incanta l'Ariston | La classifica provvisoria: i 5 nomi x.com