Le fotografie veneziane di Gianni Berengo Gardin in mostra a Palazzo Flangini

A Venezia, presso Palazzo Flangini in campo San Geremia, si può visitare fino al 30 giugno 2026 una mostra dedicata alle fotografie di Gianni Berengo Gardin. Questa è la prima esposizione organizzata dalla Fondazione di Venezia nella nuova sede del palazzo. L’evento è aperto al pubblico senza costi e presenta le immagini che il fotografo ha realizzato nel corso degli anni.

L'opera fotografica di Gianni Berengo Gardin è protagonista della prima esposizione organizzata dalla Fondazione di Venezia nella nuova sede di Palazzo Flangini, in campo San Geremia, visitabile a ingresso gratuito fino al 30 giugno 2026. È un momento simbolico, frutto del profondo legame tra.