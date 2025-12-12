Insulae Aqua ad Agrigento il primo omaggio a Berengo Gardin dopo la scomparsa

A Agrigento, si inaugura “Insulae Aqua”, la prima esposizione pubblica dedicata a Gianni Berengo Gardin dopo la sua scomparsa. Un tributo che celebra il talento e l’eredità del celebre fotografo italiano, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire il suo lavoro attraverso una selezione di immagini significative.

Agrigento ospita la prima esposizione pubblica dedicata a Gianni Berengo Gardin dopo la sua scomparsa. Dal 13 dicembre 2025 all’8 marzo 2026 le Fabbriche Chiaramontane accolgono la mostra “Insulae Aqua”, progetto fotografico che mette in dialogo lo sguardo del maestro della fotografia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La mostra "Insulae Aqua" ad Agrigento Dal 13 dicembre 2025 all'8 marzo 2026 Nell'ambito delle iniziative collegate all'evento "Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025" l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana e il Parco Archeologic

