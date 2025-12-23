I maestri svelati dalle Gallerie d’Italia Berengo Gardin Pomodoro Morandi

Le Gallerie d’Italia di Milano presentano una mostra dedicata ai grandi maestri: Berengo Gardin, Pomodoro e Morandi. Un’occasione per scoprire l’eredità artistica di figure fondamentali del panorama culturale italiano. Con esposizioni di alto livello e collaborazioni internazionali, le gallerie continuano a valorizzare l’eccellenza artistica e a promuovere il dialogo tra passato e presente.

Alto profilo, idee forti, tributi ai maestri. Nell’epicentro culturale italiano, Milano, le Gallerie d’Italia punteranno come sempre su grandi progetti espositivi e collaborazioni internazionali. Il nuovo anno si aprirà in piazza Scala con un omaggio a Giorgio Morandi, uno dei maggiori pittori e incisori italiani del Novecento. La mostra fotografica, in programma dal 28 gennaio al 6 aprile e a cura di Vincenzo Trione, si intitolerà “Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio Morandi“ e si inserisce nell’ambito del progetto espositivo diffuso “MetafisicaMetafisiche. Modernità e malinconia“. L’obiettivo principale della mostra sarà quello di raccontare la metafisica come movimento artistico e tendenza del Ventesimo e del Ventunesimo secolo attraverso le foto dell’atelier bolognese del maestro Morandi, ma si cercherà anche di approfondire come questa corrente abbia influenzato altri linguaggi: l’architettura, il design, la moda e appunto la fotografia, in primis nelle mani del grande Berengo Gardin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

