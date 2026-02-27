Le favole per immagini di Valentyna Ohurtsova quando l’Astrattismo Lirico danza con il Surrealismo Astratto

Valentyna Ohurtsova è un’artista che combina l’Astrattismo Lirico con il Surrealismo Astratto nelle sue favole illustrate. Le sue opere si distinguono per l’uso di immagini che sfidano i confini della realtà, creando composizioni che uniscono elementi poetici e onirici. Le sue creazioni sono state esposte in diverse mostre e sono state oggetto di recensioni che ne analizzano lo stile unico.

Esistono artisti per i quali rimanere all'interno della realtà osservata costituisce un limite per una fantasia e un'attitudine espressiva che hanno bisogno di elevarsi dalla contingenza per spingersi verso una dimensione più immaginativa in cui il lato fanciullesco, in grado ancora di emozionarsi e di sognare, si libera e si connette con la parte più adulta che riflette e osserva ciò che accade intorno a sé o che si trova al di sotto del velo di ciò che lo sguardo coglie. La capacità di creare uno stile che costituisca un filtro, o forse sarebbe meglio dire un ponte, tra questi due punti di vista diviene dunque fondamentale a dare voce a una personalità autoriale che diversamente resterebbe insoddisfatta all'interno di regole o di schemi troppo costrittivi e troppo poco affini alla sua attitudine narrativa.