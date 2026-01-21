Favole musica e immagini | torna l' appuntamento con Rodari incontra Luzzati

A Piacenza, allo Spazio Luzzati, riprendono le attività dedicate alle famiglie e alle scuole nel 2026. Dopo il successo dell’edizione precedente, il primo evento sarà

Riprendono con il 2026 le attività per le famiglie e per le scuole allo Spazio Luzzati di Piacenza. Dopo il successo dello scorso anno, il primo appuntamento sarà con Rodari incontra Luzzati - Favole e Fantasie allo Spazio Luzzati, progetto di Teatro Gioco Vita ideato e interpretato da Nicola.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati: festa condivisa con cena, musica e intrattenimentoIl 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno.

Leggi anche: Sagra del Mugugno d'Autunno ai Giardini Luzzati con polenta, arrosticini, musica e intrattenimento

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: DU?KO- Incanto e Nuvole, in uscita oggi il nuovo singolo!; Aggiungi un posto a tavola arriva a Bergamo: tra sogno, inclusione e musica senza tempo; Eventi segnalati dai Comuni; Programma L'Aquila Capitale della Cultura 2026.

RIVOLI, FAVOLE IN MUSICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI “Il mondo delle favole”: questo il titolo dell’evento straordinario ospitato dall’Istituto comprensivo Matteotti. Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione con Ass - facebook.com facebook