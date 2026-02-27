Il sorteggio in diretta | Oggi Atalanta Bologna Roma e Fiorentina conoscono le loro avversarie in Europa

Oggi si tiene il sorteggio delle competizioni europee, con le squadre italiane pronte a scoprire i loro confronti. Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina attendono di conoscere i nomi delle avversarie che affronteranno nelle prossime sfide internazionali. La cerimonia viene trasmessa in diretta, offrendo a tifosi e addetti ai lavori un momento di attesa e curiosità.

Il sorteggio degli ottavi di Champions, Europa League e Conference sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e sarà anche visibile in streaming su NOW, Sky Go, sul sito dell’UEFA, su UEFA.tv, sull’app ufficiale dell’UEFA e anche su Prime Video. Giornata di sorteggi Uefa a Nyon. Si comincia alle 12 con il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, poi alle 13 sarà il momento di quello dell’Europa League e infine il programma si concluderà alle 14 con il sorteggio degli ottavi di Conference League. Non solo gli ottavi: nelle tre competizioni Uefa verrà sorteggiato l’intero tabellone tennistico. Le italiane conosceranno quindi anche le eventuali avversarie ai quarti e in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

