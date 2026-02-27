Le assaggerai a Tipicità Le specialità di produttori artisti per una stuzzicante full immersion

Al festival dedicato alle eccellenze gastronomiche, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le specialità di produttori artigianali provenienti da diverse regioni. L’evento, giunto alla sua 34ª edizione, si conferma come un’occasione per esplorare i sapori autentici e le tecniche tradizionali. La partecipazione attiva del pubblico permette di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del cibo di qualità.

"Le assaggerai a Tipicità!". Questa l’invitante promessa degli organizzatori alla sempre più ampia community del Festival che, da trentaquattro anni, celebra il gusto in tutte le sue forme. Quante meraviglie gastronomiche si nascondono nel grande padiglione di Tipicità? Basta sfogliare il ricco catalogo degli espositori per capire il perché la curiosità sia una delle principali motivazioni che spinge gourmet e food trotter ad immergersi nel Tipicità Festival. La manifestazione fermana (al Fermo Forum 6, 7 e 8 marzo) è, da sempre, un autentico scrigno di sapori, un contenitore di eccellenze pronte a sorprendere i visitatori e ad ampliare il loro spettro sensoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

