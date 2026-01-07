Prima pagina Tuttosport | Lazio Maldini e Ratkov
Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, vengono trattate le principali novità su Lazio, Maldini e Ratkov. La rassegna stampa offre un approfondimento sugli ultimi sviluppi riguardanti il mercato e le dinamiche delle squadre di Serie A, con un focus sulle situazioni di interesse per il Milan e le altre big del campionato.
Open Var infuocato, rabbia Rocchi: Me ne vado subito se si discute la buona fede; Simonelli e la lettera Lazio: Risponderemo. Ci vuole rispetto per la classe arbitrale. Su Milan-Como...; Sarri duro: Il Napoli è più forte. Castellanos? Avremmo potuto arrivarci pronti; Pagelle Lazio-Napoli: Sarri rimane senza centravanti, altra prova di forza per Conte.
Tuttosport: "Udinese e Ricardo: il Toro spinge" - "Udinese e Ricardo: il Toro spinge" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. torinogranata.it
Scatto Juve, riscatto David - In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo più importante è quello riportato di seguito: "Scatto Juve, riscatto David". tuttojuve.com
Tuttosport: "Toro, effetto Petrachi. Soumaré l'ultima idea" - Soumaré l'ultima idea" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. torinogranata.it
Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026 - facebook.com facebook
Fatemelo abbracciare Napoli, Conte rilancia Lang Pio con Lautaro. Tentazione Inter Roma, Gasp vince e tace La prima pagina di mercoledì 7 gennaio #CorrieredelloSport x.com
