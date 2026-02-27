Lazio rinnovi in stallo e addii imminenti | Hysaj e Pedro pronti a lasciare Basic in bilico

La Lazio sta vivendo una fase di incertezza con i rinnovi dei contratti. Hysaj e Pedro sono pronti a lasciare il club, mentre Basic si trova in bilico tra permanenza e partenza. La situazione riguarda principalmente i giocatori con contratti in scadenza e potrebbe portare a cambiamenti significativi nella rosa. La gestione si concentra sulle decisioni da prendere nei prossimi giorni.

La Lazio si trova ad affrontare una fase decisiva legata ai contratti in scadenza, un tema che influisce sul presente e orienta le prospettive future del club. In una stagione priva di un mercato ampio e con rinnovi ancora aperti, emergono le situazioni di Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro, con scadenze comprese tra il 2026 e il 2027. La dirigenza ha scelto di rinviare decisioni concrete, rimandando la gestione dei rinnovi ai mesi successivi. Basic ha già espresso consenso alla proposta di rinnovo ricevuta a fine dicembre, ma la firma è stata posticipata a giugno, quando il quadro tecnico e societario risulterà più chiaro. Hysaj e Pedro non sembrano intenzionati a prolungare i rispettivi accordi, con il rischio di lasciare Formello a parametro zero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

