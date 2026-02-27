Lazio tra rinnovi congelati e addii pesanti | Hysaj e Pedro verso l’uscita Basic in bilico

La Lazio si trova a gestire una situazione complessa con alcuni calciatori importanti in scadenza di contratto. Hysaj e Pedro sono vicini all’addio, mentre la posizione di Basic resta incerta. I rinnovi sono stati temporaneamente sospesi, creando un quadro di incertezza che coinvolge sia le scelte immediatamente future sia le strategie a lungo termine del club.

