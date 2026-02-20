Lazio i convocati per il Cagliari | torna Zaccagni Out Gila Basic Gigot Lazzari e Pedro

Il tecnico Sarri ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari, con Zaccagni che rientra dopo un infortunio. Sono stati esclusi Gila, Basic, Gigot, Lazzari e Pedro, mentre altri giocatori sono pronti a scendere in campo. La sfida si gioca alla 26ª giornata di Serie A e rappresenta un momento importante per la squadra biancoceleste. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

La Lazio, reduce dal ko interno contro l'Atalanta, si appresta a tornare in campo per sfidare il Cagliari nella 26ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori convocati da Sarri, che potrà nuovamente contare su Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha infatti recuperato dalla lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome, rimediata lo scorso 30 gennaio. Ancora ai box, invece, i lungodegenti Lazzari e Gigot, alle prese con sedute individuali. Inoltre, come riportato dalla società tramite nota ufficiale, resteranno out anche "Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all'adduttore), i quali continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni".