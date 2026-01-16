Lavoro a Livorno | il terziario offre 6400 posti ma le aziende non trovano candidati

A Livorno, il settore terziario offre circa 6.400 posti di lavoro, contribuendo all’occupazione locale. Tuttavia, molte aziende incontrano difficoltà nel trovare candidati qualificati, rischiando di rallentare la crescita economica. Questa situazione evidenzia un divario tra domanda e offerta di lavoro, sottolineando la necessità di interventi per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro livornese.

LIVORNO – Il motore dell’occupazione livornese gira, ma rischia di ingolfarsi per mancanza di carburante. Il terziario chiama, il mercato del lavoro fatica a rispondere. È la fotografia a tinte miste scattata dai dati Unioncamere ed elaborata da Confcommercio Livorno. Nel trimestre che va da dicembre a febbraio sono previste in provincia oltre 6.400 assunzioni. Il traino arriva quasi esclusivamente dai servizi: turismo, commercio e attività alla persona coprono il 76% delle richieste. A muovere l’economia sono soprattutto le realtà medio-piccole: il 63% dei nuovi posti nasce in aziende con meno di 50 dipendenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Lavoro, crisi a due facce. I contratti restano precari e le aziende non trovano personale qualificato

Leggi anche: Lavoro 2025: come stanno cambiando le esigenze di aziende e candidati secondo le nuove dinamiche del mercato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il lavoro più bello del mondo. Grazie Studio Eurobudget #calcio #sport #comunicazione #giornalismo #livorno - facebook.com facebook