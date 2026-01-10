Lavori sulla linea ferroviaria tra Brescia e Verona le modifiche alla circolazione di Trenord

Trenord comunica che, nei giorni 10 e 11 gennaio, a causa di lavori di manutenzione lungo la linea Brescia-Verona, la circolazione tra Brescia e Verona Porta Nuova sarà sospesa. I treni continueranno a operare tra Milano e Brescia, mentre per raggiungere Verona sarà necessario utilizzare servizi alternativi o mezzi di trasporto sostitutivi. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima della partenza.

Trenord informa che nei giorni 10 e 11 gennaio, per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea ferroviaria, a cura di RFI, la circolazione dei treni viene sospesa nella tratta Brescia – Verona Porta Nuova, pertanto i convogli viaggeranno solo tra le stazioni di Milano e Brescia.

