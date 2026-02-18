Sei cantieri aperti in 56 chilometri La corsa a ostacoli sull’Autopalio

Nella giornata di lunedì, l’Autopalio ha visto due incidenti gravi, tra cui lo scontro tra un’ambulanza e un tir, causando lunghe code e deviazioni. La strada è attraversata da sei cantieri aperti lungo un tratto di 56 chilometri, che complicano ulteriormente il traffico. Questa combinazione di lavori e incidenti ha bloccato il traffico, creando disagi per molti automobilisti.

Due incidenti gravi in un giorno (lunedì), tra cui lo scontro tra un'ambulanza e un tir, code, chiusure e deviazioni. Sono i fotogrammi di un'ordinaria follia sulla Siena-Firenze. Cantieri, buche, avvallamenti, cambi di carreggiata, restringimenti, doppi sensi di marcia per alcuni chilometri dove lo scambio tra auto e camion mette i brividi, specie di notte o con la pioggia. L'Autopalio torna sotto la lente e, con essa, la gestione di un'infrastruttura strategica per la Toscana centrale. Sul gruppo social creato ad hoc i commenti si sprecano: "È un percorso a ostacoli", "cantieri ovunque, carreggiate che cambiano all'improvviso, asfalto che si sbriciola".