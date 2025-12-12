Dugenta al via i lavori sulla Fondo Valle Isclero | il sindaco Di Cerbo chiede interventi strutturali
Sono iniziati i lavori sulla Fondo Valle Isclero a Dugenta, con l’amministrazione locale che esprime apprezzamento per il cantiere in corso. Il sindaco Di Cerbo evidenzia comunque la necessità di interventi più ampi e strutturali per garantire maggiore sicurezza sulla strada.
Comunicato Stampa L’amministrazione apprezza il cantiere in corso ma sottolinea la necessità di un progetto più ampio per la sicurezza della strada «Bene l’intervento di nuova pavimentazione avviato da Anas lungo la Fondo Valle Isclero, ne prendiamo atto ma non . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.comHa preso il via nella giornata odierna un intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale “Fondo Valle Isclero”, nel territorio della provincia di Benevento. Nel dettaglio, i lavori sono stati avviati questa mattina a partire dal km 4,000, nel territorio com - facebook.com Facebook
