Lavori lungo la Fondo Valle Isclero | scatta il senso unico alternato

Tempo di lettura: < 1 minuto Al via da quest’oggi, mercoledì 10 dicembre, un intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 265VAR “Fondo Valle Isclero”, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, i lavori vengono avviati questa mattina a partire dal km 4,000, nel territorio comunale di Amorosi, con l’attivazione del senso unico alternato; le attività proseguiranno fino al prossimo 23 dicembre, in tratti saltuari ricadenti anche tra Dugenta, Puglianello e Melizzano. L’investimento complessivo dell’intervento è di 3,2 milioni di euro, comprensivo anche di medesimi lavori che, dal prossimo anno (previa ulteriore specifica comunicazione) interesseranno anche tratti saltuari della strada statale 372 “Telesina”, tra le province di Benevento e Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori lungo la Fondo Valle Isclero: scatta il senso unico alternato

