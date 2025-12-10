Lavori lungo la Fondo Valle Isclero | scatta il senso unico alternato

Anteprima24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 10 dicembre, lungo la strada statale 265VAR “Fondo Valle Isclero” in provincia di Benevento, sono iniziati lavori di nuova pavimentazione. Per garantire la sicurezza, è stato istituito un senso unico alternato. L’intervento, di breve durata, mira a migliorare le condizioni della strada e a ridurre i disagi per gli automobilisti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al via da quest’oggi, mercoledì 10 dicembre, un intervento di nuova pavimentazione lungo  la strada statale 265VAR “Fondo Valle Isclero”, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, i lavori vengono avviati questa mattina a partire dal km 4,000, nel territorio comunale di Amorosi, con l’attivazione del senso unico alternato; le attività proseguiranno fino al prossimo 23 dicembre, in tratti saltuari ricadenti anche tra Dugenta, Puglianello e Melizzano. L’investimento complessivo dell’intervento è di 3,2 milioni di euro, comprensivo anche di medesimi lavori che, dal prossimo anno (previa ulteriore specifica comunicazione) interesseranno anche tratti saltuari della strada statale 372 “Telesina”, tra le province di Benevento e Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lavori lungo la fondo valle isclero scatta il senso unico alternato

© Anteprima24.it - Lavori lungo la Fondo Valle Isclero: scatta il senso unico alternato

Al via i lavori sulla Fondovalle Isclero - «Inizieranno nella giornata odierna i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo il tratto sannita della Fondovalle Isclero a ridosso del confine casertano. Secondo ilmattino.it