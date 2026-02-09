Faenza modifiche alla viabilità in via Oriani

In via Oriani a Faenza, i residenti dovranno fare attenzione. Per lavori di ristrutturazione di un edificio privato, la strada sarà chiusa in alcune fasce orarie. La viabilità cambierà temporaneamente per permettere ai lavori di andare avanti senza intoppi. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni e a pianificare percorsi alternativi.

Per lavori di ristrutturazione di un edificio privato situato in via Oriani, la viabilità subirà alcune variazioni temporanee per consentire l'esecuzione dell'intervento. A partire dalle ore 8 di martedì 10 fino alle ore 17 di giovedì 19 febbraio, verrà disposto il divieto di transito con la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Faenza Modifiche Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della Libertà Per il Capodanno a Faenza, in piazza Martiri della Libertà, è stata adottata un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità. Faenza pronta a ospitare la mezza maratona: tutte le modifiche alla viabilità In occasione della Half Marathon Faenza, che si terrà domenica 25 gennaio, la viabilità della città subirà alcune modifiche temporanee. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Faenza Modifiche Argomenti discussi: Faenza, modifiche alla viabilità in via Calligherie; Per lavori alla rete elettrica modifiche alla viabilità in via Calligherie a Faenza; Proseguono i lavori al Palazzo delle Esposizioni. Tutte le modifiche alla viabilità; Modifiche alla viabilità in via Carboni. Faenza. Modifiche alla viabilità per lavori a Palazzo delle EsposizioniPer consentire lo svolgimento di lavori alle reti tecnologiche da parte di E-Distribuzione e interventi di tinteggiatura delle pareti del Palazzo delle ... ravennanotizie.it Per lavori alla rete elettrica modifiche alla viabilità in via Calligherie a FaenzaIl Comune di Faenza informa che, per consentire interventi sulla rete elettrica, mercoledì 4 febbraio sono previste modifiche temporanee alla viabilità in ... ravennanotizie.it Faenzawebtv. . Zona stadio Ravenna: non ci saranno al momento modifiche al piano per la sicurezza I livelli di sicurezza per evitare scontri fra tifoserie, in questi mesi, hanno causato disagi a residenti e attività commerciali: chiusura di strade e difficoltà ad acc facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.