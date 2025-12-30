Capodanno a Faenza | le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della Libertà

Per il Capodanno a Faenza, in piazza Martiri della Libertà, è stata adottata un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità. La misura, emanata dall’Area Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, mira a garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei festeggiamenti, regolamentando circolazione e sosta nell’area interessata. Le modifiche saranno in vigore nella giornata di mercoledì, durante le celebrazioni di fine anno.

Per il secondo anno ritorna il Capodanno Rock a Faenza con Lo Show dei MYSTIC DOLL in collaborazione con lo Staff di Caffè Al Moro Faenza e Pizzeria Il Girasole di Batti con Menù Drink & Food dedicati. Pista del Ghiaccio. Esibizione : Ore 21.30 LORÈ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.