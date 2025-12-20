Nuova scuola a Ponte a Elsa Preoccupazione per i lavori

Il cantiere della nuova scuola elementare di Ponte a Elsa sta andando a rilento. Fermo per lunghi periodi. E si susseguono indiscrezioni secondo le quali l’edificio non sarà pronto neanche per il 2026. Il Gruppo Misto, con Manola Guazzini, era tornato sull’argomento anche poche settimane fa, evidenziando che "a settembre 2025, stante numerose segnalazioni, non c’è il minimo segno che il cantiere della scuola stia effettivamente lavorando". E precisando che l’ultima comunicazione circa l’avanzamento dei lavori da parte dell’amministrazione parlava di apertura dei nuovi locali per alunni e alunne della primaria al ritorno dalle vacanze di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

