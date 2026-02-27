A Lauro, due persone sono state denunciate dai Carabinieri dopo essere state coinvolte in un episodio di truffa legato alla vendita di scarpe di moda a prezzi molto bassi. Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili, che ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alle autorità competenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di pratiche ingannevoli nel settore commerciale.

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria due 30enni della provincia di Barletta per “truffa”.La trappola dell’annuncio: 60 euro per scarpe mai arrivateNella circostanza, una donna del posto, volendo acquistare scarpe di moda, è stata attratta da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lauro (AV) – Scarpe di moda a prezzi conveniente, ma è una truffa: due uomini denunciati dai CarabinieriTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Elettrodomestici a prezzi stracciati, la truffa viaggia sui social: ecco come diversi agrigentini sono stati raggiratiLa grafica è identica a quella ufficiale: nella home page compare la foto di un grande punto vendita Lidl, con i colori giallo e blu e le stesse...

Temi più discussi: Lauro, scarpe di moda a prezzi stracciati: scatta la truffa, due denunciati; Sul look di Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, un gran finale; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata. FOTO; Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutta la moda della cerimonia di chiusura: i costumi realizzati con materiali riciclati e la creatività italiana per Achille Lauro, Joan Thiele e Roberto Bolle.

Da Gucci a Dolce&Gabbana, come Achille Lauro ha portato la moda in vetta all’AristonIl performer romano ha cambiato le regole dello stile al Festival di Sanremo, tra costumi di scena, look azzardati e una sensualità che fa rima con libertà. esquire.com

Tutti i segreti dei look di Achille Lauro a Sanremo 2026Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata del Festival, si diverte e ci fa divertire con dei cambi d'abito davvero inaspettati ... gqitalia.it

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il Sistema museale nazionale e l’app Musei Italiani. Hanno partecipato, tra gli altri, Achille Lauro, Sandra Truccolo e Daniele Scarpa. Presente anche un cameo digitale dell’attrice fiorentina Alba Rohrwacher - facebook.com facebook

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il Sistema museale nazionale e l’app Musei Italiani. Hanno partecipato, tra gli altri, Achille Lauro, Sandra Truccolo e Daniele Scarpa. Presente anche Alba Rohrwacher bit.ly/ambrasabatinif… x.com