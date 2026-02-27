Lauro AV – Scarpe di moda a prezzi conveniente ma è una truffa | due uomini denunciati dai Carabinieri

A Lauro, due uomini sono stati segnalati dai Carabinieri dopo aver venduto scarpe di moda online senza mai consegnarle ai clienti. Le indagini hanno portato alla denuncia dei due soggetti coinvolti, che avevano promesso prodotti alla moda a prezzi accessibili. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora commentato pubblicamente sull'accaduto.

