Forte reazione al commento di Laura Pirovano | l’errore nel superG di Crans Montana scatena l’indignazione in diretta

Durante il superG di Crans Montana, la Rai ha interrotto la trasmissione con un urlo improvviso e disperato, provocando reazioni immediate tra gli spettatori. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre sui social si moltiplicano commenti e polemiche.

Un urlo improvviso e disperato ha squarciato la trasmissione in diretta della Rai durante il superG di Crans Montana, scatenando un’ondata di reazioni tra gli appassionati di sci e i telespettatori. L’episodio è avvenuto nel momento cruciale della gara, quando Laura Pirovano, sciatrice azzurra in cerca del primo successo in Coppa del mondo, ha commesso un errore fatale alla penultima porta. Il gesto, che ha compromesso definitivamente la sua corsa al podio, ha innescato una reazione emotiva intensa da parte di Nadia Fanchini, telecronista della Rai, che ha urlato “No! No!” con voce rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un urlo fortissimo spezza la telecronaca Rai: la disperazione per l’errore di Laura Pirovano durante il superG di Crans Montana

Durante la telecronaca Rai, un urlo improvviso ha interrotto le parole degli speaker.

LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Goggia torna sul podio! Beffa Melesi, Pirovano getta al vento la vittoria

Giorgia Goggia torna a salire sul podio in SuperG a Crans Montana.

