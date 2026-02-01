Durante il superG di Crans Montana, la Rai ha interrotto la trasmissione con un urlo improvviso e disperato, provocando reazioni immediate tra gli spettatori. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre sui social si moltiplicano commenti e polemiche.

Un urlo improvviso e disperato ha squarciato la trasmissione in diretta della Rai durante il superG di Crans Montana, scatenando un’ondata di reazioni tra gli appassionati di sci e i telespettatori. L’episodio è avvenuto nel momento cruciale della gara, quando Laura Pirovano, sciatrice azzurra in cerca del primo successo in Coppa del mondo, ha commesso un errore fatale alla penultima porta. Il gesto, che ha compromesso definitivamente la sua corsa al podio, ha innescato una reazione emotiva intensa da parte di Nadia Fanchini, telecronista della Rai, che ha urlato “No! No!” con voce rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte reazione al commento di Laura Pirovano: l’errore nel superG di Crans Montana scatena l’indignazione in diretta.

Durante la telecronaca Rai, un urlo improvviso ha interrotto le parole degli speaker.

Giorgia Goggia torna a salire sul podio in SuperG a Crans Montana.

Sofi in gran forma a pochi giorni da Milano-Cortina "Sentivo che ero veloce, sono soddisfatta del mio SuperG e della mia continuità, ero libera di testa. Mi dispiace per Laura Pirovano, che stava stravincendo ed è uscita, e per Roberta Melesi, che era virt - facebook.com facebook

CHE BEFFA PER LAURA PIROVANO Un errore a un passo dal traguardo compromette la vittoria nel SuperG di Crans Montana #WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #CransMontana #Pirovano x.com