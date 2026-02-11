SuperG Cortina 2026 | orari pettorali e diretta TV di Laura Pirovano e le azzurre

A pochi giorni dall’inizio del supergigante femminile a Cortina, le atlete italiane si preparano a scendere in pista. Laura Pirovano e le altre azzurre si stanno allenando duramente, pronte a sfidare le avversarie in una gara che promette emozioni. La diretta tv e gli orari sono stati annunciati, e gli appassionati sono già davanti agli schermi per non perdere nemmeno un minuto. La prova si svolgerà in un clima di grande attesa, con tutti gli occhi puntati sulle italiane.

La partecipazione italiana nel supergigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresenta un momento di grande interesse e attesa. La gara si svolgerà sulla prestigiosa pista Olympia delle Tofane, offrendo agli appassionati di sci alpino una sfida molto combattuta tra le migliori atlete del mondo, con diverse protagoniste italiane pronte a mettersi in evidenza con prestazioni di rilievo. Le quattro atlete tricolori schierate nel superG hanno ottenuto posizioni di partenza che potrebbero offrire vantaggi strategici significativi. Laura Pirovano, con il pettorale numero 2, partirà alle 11:32:10, avendo la possibilità di intervenire in una pista ancora in ottime condizioni, sfruttando la sua posizione per mettere pressione alle rivali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - SuperG Cortina 2026: orari, pettorali e diretta TV di Laura Pirovano e le azzurre Approfondimenti su SuperG Cortina2026 Quando partono Laura Pirovano e le azzurre nel superG delle Olimpiadi a Cortina: n. di pettorale, orari esatti, tv Oggi alle 11, le atlete italiane scenderanno in pista per il superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. SuperG maschile Bormio 2026: orari, diretta TV, streaming online e pettorali azzurri Questa mattina a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su SuperG Cortina2026 Argomenti discussi: Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci con Franzoni e Paris all'hockey, orari e dove vedere gli azzurri; A che ora partono Paris e gli italiani oggi in superG, Olimpiadi Bormio: n. di pettorale, orari, tv. Quando parte Sofia Goggia nel superG delle Olimpiadi: orario, n. di pettorale, tvGiovedì 12 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche per il settore femminile dello sci alpino si ... oasport.it Startlist superG femminile Olimpiadi Cortina: orario, tv, streaming, pettorali delle italianeGiovedì 12 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in ... oasport.it MILANO CORTINA | Terzo oro olimpico per von Allmen nel SuperG, delusione azzurra PHOTOGALLERY #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/11/milano-cortina-terzo-oro-olimpico-per-von-allmen-in-superg- - facebook.com facebook #OlimpiadiInvernali2026, SuperG: #Franzoni fuori dal podio, #Paris perde uno sci, terzo oro per von Allmen Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato a #Cortina, assisterà ad alcuni eventi dei Giochi olimpici invernali, tra cui il Super G di domani x.com

