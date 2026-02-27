Latina sul pianerottolo dell’ex marito nonostante il divieto | arrestata una donna

Una donna è stata arrestata a Latina per aver raggiunto il pianerottolo dell’ex marito nonostante un divieto di avvicinamento. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno fermato la donna mentre si trovava nel condominio. L’arresto si è verificato in seguito a un controllo di routine, nel corso del quale è emerso che non aveva rispettato la misura restrittiva già in vigore.

Gli agenti hanno accertato che la donna si trovava sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex coniuge, chiedendo insistentemente di poter entrare. Raggiunta dagli operatori, la stessa appariva in stato confusionale; pertanto, è stata inizialmente accompagnata presso una struttura ospedaliera per accertamenti sanitari e successivamente condotta in Questura per le procedure di rito. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagata, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa dell’ex marito 80enne: arrestataHa violato il divieto di avvicinamento e si è presentata a casa dell’ex marito 80enne: per questo una donna di 49 anni è stata arrestata dalla... Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la suocera a Venezia, arrestata una donnaUna donna è stata arrestata a Venezia per aver violato il divieto di avvicinamento imposto a seguito di maltrattamenti nei confronti della suocera.