L'Atalanta dimostra che dagli errori si può imparare | quando visione e idee sono più importanti di tutto

La rimonta epica contro il Borussia Dortmund, che vale gli ottavi di Champions League, è solo l'ultimo capitolo di un percorso lungo dieci anni costruito su idee, programmazione e identità: l’Atalanta non è un miracolo sportivo ma il frutto di una visione coerente. Imprese europee, crescita sostenibile e mentalità offensiva hanno trasformato la Dea in una realtà stabile del calcio continentale. Un elogio del progetto che dimostra come, anche nell’era dei grandi capitali, visione e idee possano contare più di tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fortuna che esiste l'Atalanta per l'Italia del calcioLa Dea è l'unica squadra della Serie A che ha superato il turno di Champions ribaltando lo 0-2 dell'andata. Grandi meriti per questo successo vanno attribuiti al lavoro svolto da Raffaele Palladino ch ... ilfoglio.it

Caressa esalta l’Atalanta: Non è solo eredità di Gasperini…Il giornalista sportivo e telecronista Fabio Caressa ha commento sui suoi canali social e Youtube la prestazione dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, il suo 2026 da urlo e il futuro che la atten ... calcioatalanta.it

Devo dire la verità Sono contento! Sono contento perché l'Atalanta ha dimostrato alle tante blasonate Juve e Inter come si tolgono gli schiaffi dalla faccia. Sono contento perché il Sistema Calcio Italia non vi protegge in Europa, pertanto al Sig. Barella, come a - facebook.com facebook

Comunque l’impresa meritatissima dell’Atalanta va a dimostrare una legge con cui bisogna sempre evitare di commentare gli esiti delle sfide a eliminazione diretta usando termini assoluti. Il calcio italiano non è defunto dopo ieri sera e non è risorto oggi. #Atal x.com