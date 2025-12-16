Max Angioni | Guadagnavo 8mila euro all' anno | quando la ruota ha iniziato a girare mi sono concesso tanti lussi ma ho capito che le cose importanti sono altre Sto imparando che non posso controllare tutto

Max Angioni condivide il suo percorso di crescita e riflessioni personali, passando da un passato di successo economico a una maggiore consapevolezza delle priorità. Mentre si prepara per il suo nuovo spettacolo teatrale, il comico parla di cambiamenti, lussi concessi e delle lezioni apprese sulla necessità di lasciar andare il controllo.

Mentre si prepara a torna a teatro dal 30 dicembre con lo spettacolo Anche meno - Round finale, il comico riflette sul periodo che sta attraversando e sulle cose con cui sta facendo pace. Vanityfair.it

Max Angioni, chi è il comico passato da Zelig alla conduzione de Le Iene - Capelli scompigliati, espressione da eterno ragazzo spaesato e un tempismo comico senza pari: Max Angioni è uno di quei personaggi difficili da non notare. dilei.it

Max Angioni alle prese con lavori inediti in "Max Working - Lavori in corso" - Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand- tgcom24.mediaset.it