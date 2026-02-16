Cosa può imparare l’occidente dagli errori di Foucault sull’Iran

Il motivo per cui lo slogan ‘Donna, vita, libertà’ non ha conquistato spazio in Germania deriva dal fatto che l’Occidente ha commesso errori nel valutare la situazione in Iran. La mancanza di sostegno visibile riflette una distanza tra le opinioni pubbliche e le realtà sul campo, lasciando molte donne senza il supporto internazionale che meriterebbero. Tra le cause, ci sono anche le difficoltà nel comprendere le dinamiche interne e la paura di interferire nelle questioni sovrane. Questa indifferenza evidenzia come alcune scelte politiche e culturali possano influenzare la solidarietà globale.

"Lo slogan ‘Donna, vita, libertà’ non è diventato popolare in Germania. Questo disinteresse è anche un fallimento morale”. Così Thomas Schmid sulla Welt. “Per comprenderlo, occorre guardare agli anni 1978 e 1979, quando il regime dello Scià fu rovesciato. Questo sconvolgimento suscitò inizialmente entusiasmo anche nella sinistra tedesca, sia dogmatica sia non dogmatica. Era una vasta sollevazione popolare, esattamente ciò di cui la sinistra tedesca poteva solo sognare. Ma quando divenne evidente il ruolo dell’’slam, l’interesse calò rapidamente. Ne seguì lo smarrimento. Il testimone forse più interessante di questa incertezza è il filosofo francese Michel Foucault, già allora celebre, noto ben oltre i confini della Francia per le sue analisi taglienti del potere, del sistema carcerario, del sapere e della sessualità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

