Cosa può imparare l’occidente dagli errori di Foucault sull’Iran
Il motivo per cui lo slogan ‘Donna, vita, libertà’ non ha conquistato spazio in Germania deriva dal fatto che l’Occidente ha commesso errori nel valutare la situazione in Iran. La mancanza di sostegno visibile riflette una distanza tra le opinioni pubbliche e le realtà sul campo, lasciando molte donne senza il supporto internazionale che meriterebbero. Tra le cause, ci sono anche le difficoltà nel comprendere le dinamiche interne e la paura di interferire nelle questioni sovrane. Questa indifferenza evidenzia come alcune scelte politiche e culturali possano influenzare la solidarietà globale.
"Lo slogan ‘Donna, vita, libertà’ non è diventato popolare in Germania. Questo disinteresse è anche un fallimento morale”. Così Thomas Schmid sulla Welt. “Per comprenderlo, occorre guardare agli anni 1978 e 1979, quando il regime dello Scià fu rovesciato. Questo sconvolgimento suscitò inizialmente entusiasmo anche nella sinistra tedesca, sia dogmatica sia non dogmatica. Era una vasta sollevazione popolare, esattamente ciò di cui la sinistra tedesca poteva solo sognare. Ma quando divenne evidente il ruolo dell’’slam, l’interesse calò rapidamente. Ne seguì lo smarrimento. Il testimone forse più interessante di questa incertezza è il filosofo francese Michel Foucault, già allora celebre, noto ben oltre i confini della Francia per le sue analisi taglienti del potere, del sistema carcerario, del sapere e della sessualità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il quantum computing ci dà l'opportunità di imparare dagli errori (commessi con l'AI) e ricominciare
Ripulita la chiesetta del Seicento imbrattata, i ragazzi hanno “scontato la pena”: “Imparare dagli errori è costruttivo”
A Sant’Angelo Lodigiano, la chiesetta del Seicento imbrattata da due adolescenti è stata ripulita, e i ragazzi hanno affrontato il loro gesto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa può imparare l’Italia dall’Europa su tax credit e sussidi all’audiovisivo; Fonti rinnovabili: cosa può imparare l'Italia dalla Cina?; Intelligenza Artificiale, da Unicef 9 consigli pratici per genitori e caregivers; Intelligenza artificiale. 1 studente su 5 non distingue siti affidabili. L’Unicef lancia i 9 consigli per i genitori e caregivers.
Cosa può imparare l'Italia dall'Europa su tax credit e sussidi all'audiovisivoIl modello di agevolazione fiscale è quello che si è sviluppato nei diversi stati americani agli inizi del 2000 per contrastare i costi di produzione sempre più alti. Da qui molti stati europei hanno ... ilfoglio.it
Cosa può imparare l'AI da un romanzo che sa ridere e piangere di RomaOgni nostro castigo di Roncone intreccia memoria, Roma e urgenza di vivere per mostrare come dolore e gioia convivano, lontano da ogni linearità. Il romanzo diventa così una lezione per l’AI: capire ... ilfoglio.it
Chi lo ha detto che imparare a proteggersi è una cosa (solo) da grandi Con iniziative come Area X e Campioni di Vita, il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni insegna anche ai più giovani una nuova cultura della protezione, fatta di valori, consapevolezza e - facebook.com facebook