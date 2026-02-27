Las Ketchup | da Aserejé al duetto a Sanremo 2026 Cosa fanno oggi e come sono diventate

Le Las Ketchup, trio formato dalle sorelle Muñoz, sono diventate famose per il tormentone dell’estate 2002, Aserejé. Oggi, dopo anni di silenzio, si preparano a tornare in scena con un duetto a Sanremo 2026. Le sorelle continuano a essere presenti nel panorama musicale, anche se con un profilo meno mediatico rispetto al passato.

Pilar, Lola e Lucia Muñoz Gonzalez sono tre sorelle spagnole, figlie del chitarrista di flamenco Juan Muñoz, in arte "El Tomate" (Il Pomodoro). Nel 2002 hanno formato il trio musicale delle Las Ketchup, nome scelto proprio in onore del padre. Leggi anche: Sanremo, le guest star della serata cover da Cristina D'Avena a Francesca Fagnani e GaiaLa scaletta della quarta serata di Sanremo 2026: ospiti, orari e duettiFantaSanremo 2026, i punteggi dopo la terza serata: LDA e AKA 7even in testa Nello stesso anno le Las Ketchup hanno pubblicato il loro album di debutto Hijas del Tomate ("Figlie del Pomodoro", sempre in onore del padre), che contiene la canzone Aserejé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

