Le Las Ketchup, il gruppo spagnolo formato da tre sorelle, sono salite alla ribalta negli anni 2000 grazie al successo mondiale di Aserejé, un brano che ha conquistato le classifiche e le dance di tutto il mondo. Dopo l’esplosione di popolarità, il loro nome è scomparso dai radar mainstream, lasciando spazio a nuovi trend. Recentemente, si è parlato di un loro possibile ritorno a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini.

Chi non ha ballato almeno una volta sulle note di Aserejé? Quel ritornello quasi nonsense, la coreografia facile da imparare e impossibile da togliersi dalla testa hanno trasformato le Las Ketchup in uno dei fenomeni pop più clamorosi degli anni 2000. E da allora la domanda è sempre la stessa: che fine hanno fatto? Lucía, Lola e Pilar Muñoz, sorelle di Córdoba, nel 2002 passano dall’anonimato al successo mondiale in pochi mesi. Il brano, conosciuto anche come The Ketchup Song, era contenuto nel loro album d’esordio, Hijas del Tomate. Un mix di pop, flamenco e suggestioni reggae che conquista le classifiche di oltre 20 Paesi e supera i 7 milioni di copie vendute. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Che fine hanno fatto le Las Ketchup? Dall’esplosione di Aserejé al ritorno a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Aserejè con le Las KetchupElettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026.

Il significato di Asereje delle Las Ketchup è ancora oggi una storia incredibileRicordo ancora quando nell'estate del 2002 - verso l'inizio luglio, a dire il vero, un po' in ritardo sul canonico calendario dei tormentoni di...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Che fine hanno fatto i Thegiornalisti: Paradiso è a Sanremo 2026 ma Rissa e Primavera?; Che fine hanno fatto/92: Linda Ferrando, il serve&volley fa miracoli; Che fine hanno fatto le risorse per tutor e orientatori?; Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi.

Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo HitachiHitachi sta rispettando gli impegni presi con il Comune di Roma nella riunione tenutasi prima del Natale Era arrivato ad aprile dello scorso anno. Da quel momento sono iniziate le operazioni per mette ... romatoday.it

Che fine hanno fatto i 200 milioni del Mondiale per club che la Fifa aveva promesso di distribuire a tutti?Secondo il Guardian i club cominciano a preoccuparsi. La Fifa tergiversa, e non sa nemmeno ancora come redistribuire quei fondi ... ilnapolista.it

A #extrafestival @elettralamborghini e @gloriagallo_ si scatenano sulle note di "Asereje" delle Las Ketchup #elettralamborghini #asereje #lasketchup #sanremo2026 - facebook.com facebook

Ma raga, io pensavo che Las Ketchup cantasseno venerdì #Sanremo2026 x.com