Oreshnik puntati sull’Europa ecco la base bielorussa che ospita i micidiali missili di Mosca
Roma, 27 dicembre 2025 – “Penso che abbiamo trovato il primo sito di dispiegamento in Bielorussia dell'IRBM Oreshnik ”. Lo scrivono su X due ricercatori americani, Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies, in California, e Decker Eveleth dell’organizzazione di ricerca e analisi CNA in Virginia, postando un’immagine satellitare di Planet Labs, un'azienda di satelliti commerciali. Partendo da quell’immagine, che evidenzia caratteristiche coerenti con una base missilistica strategica russa, Lewis ed Eveleth affermano di essere certi al 90% che i lanciatori mobili di Oreshnik sarebbero stati posizionati presso l'ex base aerea vicino a Krichev, circa 307 km a est della capitale bielorussa Minsk e 478 km a sud-ovest di Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Missili Oreshnik in Bielorussia: cosa c'è dietro la strategia russa sui nuovi euromissili
Leggi anche: Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik
Oreshnik puntati sull’Europa, ecco la base bielorussa che ospita i micidiali missili di Mosca - Ricercatori americani individuano grazie alle immagini satellitari l'ex base aerea vicino a Krichev: ospita almeno tre lanciatori. msn.com
La Russia schiera l'INARRESTABILE missile nucleare Oreshnik in Bielorussia: tutta l'Europa a port...
Gli Oreshnik in Bielorussia puntati sull’Europa. Zelensky: l’Occidente pressi la Russia x.com
Giuseppe Domenico Muschitiello. . (ANSA) - MOSCA, 18 DIC - Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ieri, 17 dicembre. Lo ha dic - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.