Oreshnik puntati sull’Europa ecco la base bielorussa che ospita i micidiali missili di Mosca

Roma, 27 dicembre 2025 – “Penso che abbiamo trovato il primo sito di dispiegamento in Bielorussia dell'IRBM Oreshnik ”. Lo scrivono su X due ricercatori americani, Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies, in California, e Decker Eveleth dell’organizzazione di ricerca e analisi CNA in Virginia, postando un’immagine satellitare di Planet Labs, un'azienda di satelliti commerciali. Partendo da quell’immagine, che evidenzia caratteristiche coerenti con una base missilistica strategica russa, Lewis ed Eveleth affermano di essere certi al 90% che i lanciatori mobili di Oreshnik sarebbero stati posizionati presso l'ex base aerea vicino a Krichev, circa 307 km a est della capitale bielorussa Minsk e 478 km a sud-ovest di Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

