corsa scudetto il bivio di gennaio ridisegna la corsa al titolo inter napoli milan e roma si contendono il titolo

A gennaio, la corsa allo Scudetto si accende con quattro grandi contendenti: Inter, Napoli, Milan e Roma. Con soli tre punti di distanza, ogni risultato e scontro diretto può rivoluzionare la classifica, influenzando il percorso in campionato, Supercoppa e coppe europee. La sfida è aperta e tutto può succedere.

Corsa Scudetto, quattro squadre in tre punti e uno scontro diretto che può cambiare tutto: calendario, Supercoppa e coppe europee. La Serie A entra nella fase decisiva della sua prima metà di stagione con una classifica cortissima e un padrone che cambia quasi ogni settimana. Oggi comanda l' Inter a quota 33, seguita da Milan (32), Napoli (31) e Roma (30), rientrata pienamente nel gruppo di testa. Il titolo sembra affare ristretto a questo quartetto, anche se alle spalle nessuno ha ancora alzato bandiera bianca. La sensazione, però, è che lo scudetto 4×4 si deciderà tra queste quattro, racchiuse in appena tre punti.