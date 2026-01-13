I padroni di casa aumentano il vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League nonostante il gol di Ronaldo

Nonostante il gol di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr ha subito una sconfitta 3-1 contro l’Al-Hilal, mantenendo il vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League. La squadra capolista continua a rafforzare la propria posizione, mentre Ronaldo e i suoi compagni devono affrontare ulteriori sfide per rimanere competitivi in campionato. La stagione si conferma aperta a numerosi sviluppi e sorprese.

2026-01-12 21:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Un gol di Cristiano Ronaldo non è stato sufficiente per impedire all’Al-Nassr di perdere ulteriore terreno nella corsa al titolo della Saudi Pro League, perdendo 3-1 contro la capolista Al-Hilal. Ronaldo ha aperto le marcature con un bel finale poco prima dell’intervallo portando momentaneamente la sua squadra a un punto dai rivali, ma tre gol dei padroni di casa dopo l’intervallo hanno completato una grande vittoria per i padroni di casa. Salem Aldawsari ha pareggiato il punteggio dal dischetto con poco meno di un’ora giocata dopo che Malcom è stato atterrato in area, prima che una mischia dopo il rigore portasse il portiere Nawaf Alaqidi a essere espulso per due cartellini gialli in rapida successione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Il Paganica perde con la Roma Olimpic e si ferma a 14 punti; Spezia: pesante ko a Bolzano, al Druso il Sudtirol rimonta e vince 2-1; Calcio dilettanti: Brembillese corsara, Almè, Alta Valle e Villa Valle ko.

DIRETTA/ Guidonia Pianese (risultato finale 1-0): Bernardotto la chiude! (Serie C, 11 ottobre 2025) - Serie C, Diretta Guidonia Pianese, streaming video tv: i bianconeri cercano la terza vittoria in questa trasferta difficile (11 ottobre 2025) Termina 1- ilsussidiario.net

[ #InterU23] Gol dei padroni di casa #ProPatriaInter 1-2 x.com